إيران تلغي إقامة صلاة الجمعة في كل المدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ألغت إيران إقامة صلاة الجمعة في كل المدن الكبرى هذا الأسبوع، بسبب تفشي فيروس كورونا بين الإيرانيين، وفق موقع "راديو فردا" الإيراني.



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وأكد رئيس مجلس تحديد السياسات العامة لأئمة الجمعة محمد جواد حاج علي أكبري، أن القرار جاء تنفيذاً لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، التي ألغت إقامة صلاة الجمعة الأسبوع الماضي في العاصمة طهران، لكن القرار سيشمل هذا الأسبوع كل المدن الإيرانية، وفق موقع قناة الحرة.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة مكافحة الفيروس إغلاق الوجهات السياحية، وحظر الإقامة في المساكن المؤقتة، وحظر تخييم المسافرين في الأماكن العامة خاصةً مع احتفالات رأس السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس(أذار) الجاري.

يذكر أن السلطات الإيرانية أعلنت تفشي المرض في مختلف المدن والمحافظات، وأكدت أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 92، أما عدد الإصابات فبلغ 2922، وتكذب وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة هذه الأرقام وتؤكد أن عدد الإصابات بالفيروس بالآلاف، أما الوفيات فبلغت 456.