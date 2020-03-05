عائدون من بؤرة كورونا في الصين يشيدون بدور الإمارات في إنقاذ حياتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

عبر أحد الأشخاص الذين استقبلهم دولة الإمارات من مدينة هوبي بالصين أمس عن امتنانه للاستقبال الحافل والاهتمام الكبير من قبل شعب الإمارات وقيادته والعاملين في القطاع الطبي.



وأكد الطالب السوداني أحمد فتح العليم ، أن حقيقة استقبال الإماراتيين اليوم للطلاب كان فوق الخيال والوصف: "كمية من الترحاب من لحظة وصولنا للطيارة في مطار ووهان لغاية وصولنا لمطار أبوظبي ومنها لمدينة الإمارات الإنسانية المجهزة بصورة جميلة لاستقبالنا كانت مفاجأة لم أتوقعها".

وتابع معبرا عن سعادته الكبيرة لطيب الترحيب والكلمات الطيبة من المستقبلين له وبشاشتهم علاوة على كرم الضيافة الذي أشعره بقيم وتواضع وإنسانية أهل الإمارات.

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واستعدادا لاستقبال الطلبة عبر أحمد عن الجاهزية العالية للطواقم الإماراتية المدربة وقال: "تم استقبال الطائرة وإجراء جميع العمليات اللوجستية من طواقم إماراتية مدربة من فحص طبي وتعقيم حتى الوصول لمدينة الإمارات الإنسانية المخصصة لفترة الحجر الصحي وتوزيع الطلاب والأسر على غرفهم المجهزة مسبقا لاسقبالهم".

ووصف طريقة التعامل في الخارج وكيف يتم إجلاء الجاليات المصابة ورشهم بالمبيدات بدون أن يقرب لهم أي شخص، وهذا ما دعاه إلى توقع نفس المعاملة كونه قادم من منطقة تعتبر بؤرة انتشار الفيروس لكن المفاجأة كانت أكبر من التوقعات.

وختم قوله بالشكر لشعب الإمارات وقيادة الدولة التي تثبت في كل مرة إنسانيتها وقيمها النبيلة وحكمتها في التعامل مع الأزمات في كل ظرف وزمان ومكان.