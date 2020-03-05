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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يتبرع براتب 3 أشهر لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
تبرّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، براتب 3 أشهر لـمكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة 9 أشخاص في بلاده.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، في تغريدة عبر "تويتر"، إن الرئيس الأمريكي تبرع براتب الربع الأخير في عام 2019 لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، من أجل دعم الجهود التي تبذلها لمكافحة فيروس كورونا واحتوائه.
وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 9 حالات فضلا عن عشرات الإصابات بالفيروس الذي بات ينتشر في أكثر من 70 دولة بالعالم.
والخميس الماضي، أوكل الرئيس الأمريكي مهمة متابعة ملف حماية البلاد من فيروس كورونا إلى نائبه مايك بنس الذي أكد أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد قد تكون جاهزة بحلول الصيف.
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