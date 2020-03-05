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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كويتي يفر من مركز طبي بعد الاشتباه بإصابته بـ ”كورونا“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
فر مواطن كويتي من داخل مستوصف طبي عقب إبلاغه بالاشتباه بإصابته بفيروس ”كورونا”، الذي تسبب بحالة استنفار داخل البلد الخليجي الذي تجاوزت فيه الإصابات الخمسين إصابة، جميعهم من العائدين من إيران.
وبحسب وسائل إعلام، لجأ المواطن الذي عاد قبل يومين من تايلند إلى المستوصف للكشف عليه بعد ارتفاع حرارته، ليتفاجأ بطلب الكادر الطبي في المستوصف بتوجيهه إلى مستشفى جابر للاشتباه بإصابته بفيروس ”كورونا“.
وذكر مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية، أن المواطن الذي يخضع للحجر المنزلي هرب عقب سماعه بتوجيهات المستوصف، ليتم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة ببياناته لضبطه ووضعه في الحجر الصحي.
واتخذت السلطات الكويتية إجراءات مشددة لتجنب تفشي المرض من خلال وضع العائدين من الدول الموبوءة بالحجر الصحي، وتعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الحدود وتعليق الرحلات لعدة دول وإجراءات أخرى من شأنها تقليص التجمعات والاختلاط
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