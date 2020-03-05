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نيوزيلندا تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية اليوم تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا. وتعود حالتان لشخصين سافرا أخيرا لإيران، في حين تعود الحالة الثالثة لشخص زار شمال إيطاليا. وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، "إن مستشفيات نيوزيلندا يمكنها التعامل مع الوضع، مشيرة إلى أن نظامنا للصحة العامة مصمم لمثل هذا التفشي".



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