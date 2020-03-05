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الصحة الكويتية تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا قادمتين من إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الكويت سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) قادمتين من إيران وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية . وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت إلى 58 إصابة .



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