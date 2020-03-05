كيف تحمي نفسك وأطفالك من فيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تنصح بعدد من الإجراءات.."فيديو"

نشرت منظمة الصحة العالمية فيديو توعوى عن فيروس كورونا وطرق انتقال الفيروس المستجد، وأكدت أنه حتى الآن عدد الحالات التى ثبت أصابتهم بمرض كوفيد 19 المعروف باسم "كورونا "، حالتين فقط لشخصين غير مصريين، وتم التعامل معهم بمهنية، مضيفية أيضا تم كشف جميع المخالطين لهم وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية الاحترازية وفق معايير المنظمة .

‎وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان فى إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التى أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

‎وشدد رئيس الوزراء قائلاً: "كما أكدنا من قبل، لن نخفى شيئاً، وليس لنا مصلحة فى إخفاء أى معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة فى إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي".

‎وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى فى حالة حملهم لإقامة سارية فى دولة قطر، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى فى حالة حملهم لإقامة سارية فى مصر، اعتباراً من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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