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AFP: أعضاء في الكونغرس يسعون لنزع السرية عن تقرير استخباراتي حول مقتل خاشقجي

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افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" عن "تعهد أعضاء في ​الكونغرس الأميركي​ بفرض إلغاء السرية عن ​تقرير​ استخباراتي حول مقتل الكاتب والصحافي السعودي ​جمال ​، متهمين الرئيس ​دونالد ترامب​ بحظر نشره بهدف حماية ​​".

وطلب الكونغرس العام الماضي من مدير الاستخبارات الوطنية تسمية مَن أمر بقتل جمال خاشقجي في تشرين الاول عام 2018.

وكان خاشقجي مقيما في ​الولايات المتحدة​ وكتب ​مقالات​ انتقادية تناولت ولي العهد السعودي الأمير في صحيفة "واشنطن بوست".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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