وزارة الدفاع التركية: عملية "درع الربيع" مستمرة بنجاح

أكدت وزارة الدفاع التركية أن "عملية "درع الربيع"، ضد الجيش السوري في مدينة إدلب، استمرت طوال الليل بنجاح من السلاح البري والجوي".
وأوضحت انه "في الـ24 ساعة الأخيرة من عملية "درع الربيع" جرى تحييد 184 عنصرا من النظام السوري وتدمير 4 دبابات و5 مدافع و3 مضادات للدبابات و12 عربة عسكرية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال، أمس الأربعاء، إن "النظام السوري فقد منذ انطلاق درع الربيع ولغاية اليوم، أكثر من ثلاثة آلاف و200 من عناصره"، مؤكدا ، أن "تركيا لن تسمح أن تذهب دماء شهدائها هدرا".
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