تسجيل أكثر من 2200 إصابة جديدة بـ"كورونا" في العالم خلال 24 ساعة

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ تسجيل 2223 إصابة جدية بفيروس "كورونا" في مختلف أنحاء العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت المنظمة إن إجمالي عدد المصابين في العالم أجمع بلغ 93090 حالة، منها 80422 في ​الصين​ وحدها، و12668 في بقية بلدان العالم.

وتعتبر الصين أكثر البلدان تضررا من انتشار هذا الفيروس، وهي كذلك منطلقه، حيث تم تسجيل أولى ​حالات​ الإصابة والوفيات في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.

وتعد ​كوريا الجنوبية​ و​إيران​ أكثر البلدان تضررا بعد الصين، حيث تجاوز عدد الوفيات 100 حالة وتم تسجيل آلاف الإصابات فيهما.