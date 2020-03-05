النشرة: توقيف 3 سوريين في عرسال لوجود شبهات أمنية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن "قوة من ​مخابرات الجيش اللبناني​ أوقفت ثلاثة سوريين في ​عرسال​ في ​البقاع الشمالي​ لوجود شبهات امنية حولهم". إضغط للمزيد

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