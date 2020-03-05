اعتصام امام المصارف ومحلات الصيرفة في كفرمان احتجاجا على السياسيات المالية

نظم عدد من ​المحتجين​ تحركات امام ​المصارف​ ومحلات الصيرفة في ​كفرمان​ ب​النبطية​، احتجاجا على السياسيات المالية وسعر صرف ​الدولار​. إضغط للمزيد

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