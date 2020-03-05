نظم عدد من المحتجين تحركات امام المصارف ومحلات الصيرفة في كفرمان بالنبطية، احتجاجا على السياسيات المالية وسعر صرف الدولار.
إضغط للمزيد
كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام امام المصارف ومحلات الصيرفة في كفرمان احتجاجا على السياسيات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.