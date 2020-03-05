الأمن العام دعا الرعايا السوريين لتجديد إقاماتهم وقوننة اوضاعهم

دعت ​المديرية العامة للأمن العام​ الرعايا السوريين وبخاصة حملة شهادات تسجيل صادرة عن ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ التقدم من مراكز ​الامن العام​ الاقليمية والمراكز المخصصة للسوريين لتجديد إقاماتهم وقوننة اوضاعهم تلافياً لمخالفتهم القوانين المرعية الاجراء . المستندات المطلوبة : بطاقة هوية ، قسيمة وبطاقة دخول ، بطاقات تجديد ، افادة سكن صالحة صادرة عن المفوضية ، صور شمسية عدد /2/ وشهادة تسجيل صالحة صادرة عن المفوضية ، على ان يكون تاريخ التسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ​الأمم المتحدة​ قبل تاريخ 01/01/2015 .

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