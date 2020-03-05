هاشم: القرار الذي سيتخذ بموضوع اليوروبوند يحتاج إلى وحدة الموقف

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "القرار الذي سيتخذ في موضوع اليوروبوند في ​الساعات​ القادمة يحتاج الى وحدة الموقف لان القضية وطنية ولا معنى معها لموالاة ومعارضة"، معتبرا أن "المطلوب تضافر وتكامل جهود الجميع بكل انتماءاتهم لمواجهة ​الآثار​ والتداعيات السلبية ولنستطيع الخروج من ​الأزمة​ باقل ضرر وأثر وما زالت الإمكانية متوفرة ليقوم ​القطاع المصرفي​ بدوره وواجبه الوطني والتعويض عن بعض الارتكابات رغم ضيق الوقت".

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