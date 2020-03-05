وزيرة العدل: وزير الاقتصاد لديه هاجس دائم وهو حماية المستهلك

اشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد راوول نعمه، الى "اننا تلقينا كتابا من وزير الاقتصاد في ما يخص الغش والتلاعب بالأسعار بطريقة مخالفة للقوانين وأحلت نسخة منه لرئيس هيئة التفتيش القضائي وللنائب العام التمييزي لتفعيل الملاحقات والتسريع باصدار القرارات"، لافتة الى أن "وزير الاقتصاد لديه هاجس دائم وهو حماية المستهلك".
ولفتت نجم الى ان "هناك مشروع قرار في وزارة الاقتصاد وقد اقترحنا على الوزير ان يتم نشر لائحة بالمؤسسات والاشخاص الذين يتم تنظيم محاضر ضبط بحقهم، كي يتم ردع بقية المؤسسات".
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