غيب الموت الدكتور ميشال عبد الله العبسي شقيق بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ . ويتقبل البطريرك العبسي التعازي في المقر البطريركي في ​الربوة​ يوم غد الجمعة من ​الساعة​ الرابعة بعد الظهر وحتى الثامنة مساء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شقيق البطريرك العبسي في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.