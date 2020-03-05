راوول نعمه: يجب أن نتعاون مع القضاء لضبط الأسعار في الأسواق

اكد وزير ​الاقتصاد​ راوول نعمه ان ​حماية المستهلك​ اولوية للحكومة، واوضح انه يتم تقديم الكثير من الشكاوى للوزارة حول غلاء ​الاسعار​، ونحن يجب ان نقوم بجهدنا لضبط الاسعار، وكي نستطيع ضبط الاسعار يجب ان نتعاون مع ​القضاء​ و​وزارة العدل​، لانه حين نضبط اي مخالفة نحولها الى القضاء، والمطلوب اليوم ان يقوم القضاء بعمله سريعا وان تكون الغرامات موجعة.

ولفت نعمه في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع وزيرة العدل ماري كلود نجم لبحث سبل التعاون لحماية المستلك، الى ان التعاون مع بين الوزراء قائم كي يتم ضبط الاسعار في السوق.