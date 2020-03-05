اكد وزير الاقتصاد راوول نعمه ان حماية المستهلك اولوية للحكومة، واوضح انه يتم تقديم الكثير من الشكاوى للوزارة حول غلاء الاسعار، ونحن يجب ان نقوم بجهدنا لضبط الاسعار، وكي نستطيع ضبط الاسعار يجب ان نتعاون مع القضاء ووزارة العدل، لانه حين نضبط اي مخالفة نحولها الى القضاء، والمطلوب اليوم ان يقوم القضاء بعمله سريعا وان تكون الغرامات موجعة.
ولفت نعمه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل ماري كلود نجم لبحث سبل التعاون لحماية المستلك، الى ان التعاون مع بين الوزراء قائم كي يتم ضبط الاسعار في السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر راوول نعمه: يجب أن نتعاون مع القضاء لضبط الأسعار في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.