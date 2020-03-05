النشرة: "حراك صيدا" اجبر المصارف والصرافين على الاقفال احتجاجا على الغلاء

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان "حراك صيدا" نظم تظاهرة انطلقت من "ساحة الثورة" في ايليا في صيدا باتجاه المصارف والصرافين حيث اجبروهم على الاقفال احتجاجا على الغلاء نتيجة التلاعب بسعر صرف الدولار.
وقد سجل انتشار للجيش وقوى الأمن في شارع المصارف في صيدا.
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