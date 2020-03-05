اعتقال موظفة في البنتاغون على علاقة بحزب الله كشفت أسماء أصول أميركية رئيسية

وجهت ​الحكومة الأميركية​ إلى متخصصة في اللغويات ب​وزارة الدفاع​ "​البنتاغون​" تهمة نقل معلومات سرية إلى مواطن أجنبي، مرتبط بجماعة ​حزب الله​ اللبنانية، موضحة أنها كشفت أسماء أصول أميركية رئيسية.

وألقى ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف.بي.آي" القبض على مريم طه تومسون (61 سنة)، التي كانت تعيش في مدينة روتشستر بولاية ​مينيسوتا​، داخل قاعدة عسكرية بالخارج في 27 شباط الماضي. ومثلت للمرة الأولى أمام ​محكمة​ مقاطعة ​كولومبيا​ الجزئية أمس الأربعاء.

ووصف مساعد وزير ​العدل​ لشؤون ​الأمن​ القومي جون ديمرز سلوك تومسون المزعوم بأنه "عار" لبلدها. وقال ديمرز في بيان "أثناء وجودها في منطقة حرب، يشتبه في أن المتهمة قدمت معلومات دفاعية قومية حساسة، تتضمن أسماء أفراد يساعدون ​الولايات المتحدة​، إلى مواطن لبناني موجود في الخارج".

وأضاف "إذا ثبتت صحة ذلك، فإن هذا السلوك يمثل وصمة عار، خاصة بالنسبة إلى شخص يعمل متعاقداً مع جيش الولايات المتحدة. ستتم المعاقبة على هذه الخيانة للبلد والزملاء".