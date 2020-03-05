أسعار الدولار تهبط في بنكي القاهرة والإسكندرية مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي القاهرة والإسكندرية، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه، و15.71 جنيه للبيع.