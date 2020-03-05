بعد ترميمه.. "مدبولي" يفتتح هرم زوسر المُدرج بسقارة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به.
ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء خلال الافتتاح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسئولين.
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