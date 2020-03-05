أسعار النفط تصعد قبيل اجتماع أوبك لبحث خفض المعروض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – وكالات:
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، قبيل اجتماع لمنظمة أوبك من المتوقع أن تستحث السعودية فيه المنظمة وحلفاءها بمن فيهم روسيا من أجل الاتفاق على تعميق تخفيضات الإنتاج لدعم السوق.
وتدعمت الأسعار أيضا بزيادة دون المتوقع لمخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، مما هدأ المخاوف من تخمة معروض في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 46 سنتا بما يعادل 0.9% ليصل إلى 51.58 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.8% مسجلا 47.15 دولار للبرميل.
وقالت مارجريت يانج، محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس، لوكالة رويترز، إن أسعار النفط الخام تدعمت بمعنويات إيجابية على نطاق واسع خلال الليل، وبيانات دون المتوقع بكثير... لمخزون النفط الخام.
وأضافت أن السوق تتوقع أيضا خفضا معقولا للإنتاج ستجريه أوبك+، نظرا للأثر الكبير للفيروس كوفيد-19 على الطلب العالمي على الطاقة. ثمة حاجة إلى مزيد من القيود على الإنتاج لرفع أسعار الخام".
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