كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تعلن عن "منطقة رعاية خاصة" جديدة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية "منطقة رعاية خاصة"، اليوم الخميس، حول مدينة ثانية تضررت بشدة من فيروس كورونا، وأكد الجيش الأمريكي حالتين جديدتين بين أقارب قواته في البلاد، حيث يحارب الوباء الأكبر خارج الصين.

وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية "منطقة رعاية خاصة" حول جيونجسان، مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 275000 شخص على بعد 250 كم جنوب شرق سول، حيث تعد بموارد إضافية مثل أقنعة الوجه والتحذير من السفر إلى هناك، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

أصبحت أستراليا أحدث بلد يفرض قيودًا على السفر إلى الكوريين الجنوبيين، حيث يقيد الآن ما يقرب من 100 دولة الوصول من هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا والتي أبلغت عن 438 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، لما مجموعه 5766 حالة.

شهدت جيونجسان طفرة في حالات جديدة في الأيام الأخيرة، يرتبط الكثير منها بمجموعة مسيحية هامشية في وسط اندلاع كوريا الجنوبية. تم الإعلان عن مناطق مماثلة حول مدينة دايجو المجاورة ومقاطعة تشونغدو.

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ووفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن حوالي 75 ٪ من جميع الحالات في كوريا الجنوبية موجودة في وحول دايجو، رابع أكبر مدينة في البلاد.

وقال عمدة دايجو، كوون يونج جين، للصحفيين اليوم الخميس: "كل يوم حزين وقاسي مثل الحرب. لكن مواطنينا دايجو يظهرون حكمة وشجاعة مفاجئة".

وأضاف مسؤولو المدينة، أن: "نحو 2120 مريضًا ينتظرون سريرًا بالمستشفى في دايجو. وقالت وزارة الصحة، إن العشرات من الممرضات العسكريات المكلفين حديثا سيبدأن العمل في المدينة، اليوم الخميس".