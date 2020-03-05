كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم جديد لضحايا فيروس كورونا بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، وفاة 31 شخصًا جراء فيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة، مع زيادة طفيفة بعدد الإصابات.

وسجلت الصين، ما لا يقل عن وفاة 3102 شخص في جميع مناطق البلاد منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوباي في ديسمبر الماضي.

وأشارت السلطات الصينية، إلى أن معظم الوفيات حصلت في ووهان التي سجلت 2350 حالة وفاة، كما أن المدينة مغلقة بشكل غير مسبوق مثل باقي مناطق هوباي.

وقالت الصين، إن عمليات الحجر الصحي للمصابين، وغيرها من القيود المفروضة، قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض مستمر في الحالات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

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وكانت اللجنة الوطنية للصحة، قد سجلت أيضا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80,409.

وهناك 5 إصابات فقط من الإصابات الجديدة خارج هوباي.