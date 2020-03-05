وفاة رجل دين إيراني بارز بفيروس كورونا

الخميس 5 مارس 2020

توفي رجل الدين البارز في إيران، محسن حبيبي، بفيروس كورونا بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس الأربعاء.



ويشغل محسن حبيبي، منصب عضو المجلس الأعلى للحوزات الدينية في العاصمة طهران، كما يشرف على حوزة المرجع الراحل أحمد مجتهدي الطهراني.

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وذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية، أن محسن حبيبي توفي في مستشفى جماران، وهو مستشفى عسكري فيه جناح مخصص لكبار المسؤولين في النظام الإيراني.

يشار إلى أن الفيروس المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في إيران في 19 فبراير الماضي بمحافظة قم، أصاب عددا من المسؤولين الإيرانيين بينهم نواب وشخصيات مقربة من المرشد علي خامنئي