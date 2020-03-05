شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المليشيا الحوثية تغلق مستشفى الجوف في مدينة الحزم والان مع التفاصيل

الخميس 5 مارس 2020 أغلقت مليشيا الحوثي اليوم مستشفى الجوف في مدينة الحزم، عاصمة المحافظة.

وأكد مكتب الصحة في المحافظة إغلاق المليشيا للمستشفى الذي يقدم خدمات لأكثر من 600 ألف مواطن. Advertisements وسيطرت المليشيا على مركز المحافظة مطلع الأسبوع الجاري بعد مواجهات عنيفة مع قوات الجيش. واقتحمت المليشيا منازل مواطنين وقيادات في الجيش ونهبت محتوياتها، كما قامت بإحراق سكن الأطباء

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