- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تمدد حظر السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 5 مارس 2020
أعلنت أستراليا تمديد حظر السفر إلى كوريا الجنوبية، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وجاء ذلك في تصريح لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في كانبرا اليوم الخميس، حسب ما وكالة بلومبرغ للأنباء.
وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 5766 بحلول منتصف ليل أمس الأربعاء، وفق بيان لوزارة الصحة الكورية الجنوبية، وبلغت حصيلة الوفيات جراء كورونا في كوريا الجنوبية 35 شخصاً.
وأوضح مورسيون أن بلاده ستشدد إجراءات فحص الزائرين القادمين من إيطاليا، وأنها ستواصل منع السفر إلى الصين، ويوجد في إيطاليا أكبر عدد من الإصابات بالفيروس أوروبا، بعد وصول عدد المصابين إلى نحو 3100 شخص، والوفيات إلى 107.
وسجلت أستراليا اليوم ثاني وفاة بفيروس كورونا، فضلاً عن 50 إصابة مؤكدة بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تمدد حظر السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.