نيابة تركيا تحقق مع نائب برلماني بتهم إهانة الرئيس

الخميس 5 مارس 2020

بدأت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، تحقيقًا مع نائب برلماني عن حزب الشعب الجمهوري على خلفية اتهامه بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.



ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" الخميس، استدعت النيابة العامة بالعاصمة التركية أنقرة، أنغين أوزكوتش نائب رئيس الكتلة النيابية لأكبر أحزاب المعارضة؛ لاتهامه بإهانة أردوغان في البرلمان.

وأمس الأربعاء شهد البرلمان التركي مشاجرة بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة، خلال جلسة لمناقشة اقتراح للكتلة النيابية للشعب الجمهوري فيما يتعلق بأمن الجنود الأتراك بإدلب السورية.

وبدأت تركيا منذ منتصف الشهر الماضي عملية عسكرية في إدلب، إلا أنها منيت بخسائر على صعيد المعدات والجنود.

وخلال المناقشة صعد أنغين أوزكوتش لإلقاء كلمة قال فيها "هل تبحث عن الشيطان يا أردوغان؟ أنت الشيطان نفسه، أنت شخص دون شرف وبلا كرامة"، لتشهد القاعة مشاجرة بين أنصار الرئيس التركي ونواب المعارضة.

وقبل أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع البرلماني المذكور، كان البرلمان قد أعلن فتح تحقيق معه.

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وجريمة إهانة رئيس الجمهورية الواردة في قانون العقوبات التركي، تعتبر واحدة من أكثر وسائل القمع السياسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وبموجبها تم اعتقال المئات، وتنص المادة نفسها على السجن لمن يهين الرئيس من سنة حتى 4 سنوات.

وأصدرت وزارة العدل بتركيا تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017.

وذكر التقرير أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.

وبحسب التقرير، تجاوزت أعداد قضايا إهانة أردوغان في 2018 نحو 5 آلاف قضية، مقابل 4 آلاف و187 قضية في عام 2016.

وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألفا و115 بزيادة عن عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألف و539 تحقيقا.

والعام الماضي، تمت محاكمة 5 آلاف و223 شخصا من بينهم 168 طفلا خلال عام واحد