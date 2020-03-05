الإمارات تدعو مواطنيها والمقيمين إلى تجنب السفر وتفرض اجراءات على العائدين

دعت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في عدة دول.
كذلك وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "بإجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن هذا الإجراء جاء "بناء على طلب حكوماتهم وسيتم نقلهم إلى "المدينة الإنسانية" في أبوظبي، وذلك في إطار النهج الإنساني الذي تنتهجه الدولة في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء ومد يد العون والمساعدة لهم في الظروف الصعبة".
وتم تسجيل نحو 30 إصابة حتى الآن بفيروس "كورونا" في دولة الإمارات، من بينهم شخصان من روسيا وشخصان من إيطاليا و شخص من ألمانيا وشخص من كولومبيا، تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق الدراجات في الإمارات مسبقا.
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