افادت وسائل اعلام فلسطينية، الاربعاء، بتسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية. وقالت وكالة "معا" الفلسطينية للانباء، إن "أربع إصابات بفيروس كورونا في أحد فنادق بيت جالا بالضفة الغربية وسيتم الحجر على الموظفين".



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