تصديق أقوال متهمين بحيازة أكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في بغداد

صدقت محكمة تحقيق المركزية، الخميس، اقوال 10 متهمين ضبطت بحوزتهم اكثر من 9 ملايين حبة مخدرة في جانب الرصافة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، ان "متهمين ضبطت بحوزتهم 9 ملايين حبة مخدرة والتي تعرف شعبيا "الوردي" مخبأة في احد المخازن في جانب الرصافة".
وقال القاضي المختص انه "من خلال الجهود المبذولة من قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تم القاء القبض على المتهمين وبحوزتهم كميات كبيرة من الحبوب المخدرة"، لافتا الى ان "المتهمين يتاجرون بالادوية المغشوشة من خلال تغيير (Lable) العلبة".
واضاف ان "المتهمين تم توقيفهم وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".
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