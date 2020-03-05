سكاي نيوز: عراك داخل البرلمان التركي بسبب "درع الربيع"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

نشبت في البرلمان التركي خلافات حادة، مساء الأربعاء، سرعان ما تحولت إلى عراك عنيف بالأيدي، بين نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وآخرين رافضين للتحركات العسكرية التركية في سوريا.



وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الخلاف بدأ حين هاجم أحد نواب المعارضة، أردوغان، بخصوص أمن الجنود الأتراك في إدلب.

Advertisements

ورغم رفع رئاسة البرلمان أعمال الجلسة بعد حالة الفوضى، إلا أن التوتر استمر بين النواب.

وأظهرت لقطات فيديو عشرات الأعضاء من الحزبين وهم يصرخون في وجوه بعضهم البعض قبل أن ينخرط عدد منهم في عراك بالأيدي.

واتهم النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنجين أوزكوك، أردوغان بعدم احترام الجنود وإرسالهم إلى إدلب دون غطاء جوي، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 منهم في غارة جوية الأسبوع الماضي.