أملاً في اتفاق حول إدلب.. بوتين يستضيف إردوغان اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

من المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان، لإجراء محادثات في موسكو، يُتوقع أن تركز على محافظة إدلب السورية، التي تمزقها الحرب .. وفق “24“.



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وأعرب الرئيسان عن أملهما في التوصل لاتفاق جديد لتخفيف التصعيد في المنطقة، آخر معقل للمعارضة السورية، قرب الحدود التركية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تعليقات نشرتها وسائل إعلام رسمية، إن بوتين يتطلع إلى الاتفاق على "مجموعة من التدابير المشتركة اللازمة".

وقال إردوغان قبل لقاء الخميس، إنه يتطلع إلى ضمان تجديد اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة لمنع إراقة المزيد من الدماء.