مياه بيروت: للتأكد من هوية الجباة بواسطة بطاقاتهم الوظيفية

اعلنت "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​" في إعلام صادر عنها، انه "تجنبا لحصول أي خطأ من خلال دفع بدلات ​المياه​ لأشخاص منتحلين صفة، تطلب المؤسسة من جميع المشتركين التثبت من هوية جباتها المكلفين تحصيل بدلات المياه بواسطة البطاقات الوظيفية المزودين بها".

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