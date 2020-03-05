بلال عبدالله: نراقب بحذر مشروع قانون الكابيتال كونترول

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصرح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "نراقب بحذر وحرص شديدين، مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي تعده الحكومة، لأننا

لا نثق بقدرة وملاءة ​البنك المركزي​، ولا بالتزام البنوك، في حماية حقوق صغار المودعين، وتغطية الحاجات الأستهلاكية الأولية للسوق".