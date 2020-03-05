نائب رئيس اتحاد المخابز: سعر ربطة الخبز باق على ما هو عليه

اكد نائب رئيس اتحاد المخابز والافران ​علي ابراهيم​ ل​صوت لبنان​ رفض لجنة مؤشر كلفة إنتاج ربطة ​الخبز العربي​ الاجتماع امس مع ممثلي نقابات أصحاب المخابز والأفران بسبب وجود مندوبين من ​جمعية المستهلك​ ونقابة الافران. وشدد ابراهيم على ان سعر ربطة الخبز موضع دراسة وباق على ما هو عليه الان آملاً عدم الوصول الى الاضراب.

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