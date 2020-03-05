رئيس الوزراء الأسترالي: منع دخول الأجانب من كوريا الجنوبية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​، أن ​استراليا​ ستمنع وصول الأجانب من ​كوريا الجنوبية​ وستجري فحوصا مكثفة على القادمين من ​إيطاليا​ للمساعدة في احتواء انتشار ​فيروس كورونا​.

ولفت موريسون إلى ان ​أستراليا​ ستمدد أيضا حظر الدخول على القادمين من ​الصين​ و​إيران​، وقال موريسون للصحفيين في كانبيرا "يقدم هذا لنا أفضل حماية ويتيح لنا إبطاء وتيرة انتقال العدوى".

وكان ​وزير الصحة​ الأسترالي جريج هانت، اعلن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 40 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين.