رئيس الوزراء الأسترالي: منع دخول الأجانب من كوريا الجنوبية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن استراليا ستمنع وصول الأجانب من كوريا الجنوبية وستجري فحوصا مكثفة على القادمين من إيطاليا للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا.
ولفت موريسون إلى ان أستراليا ستمدد أيضا حظر الدخول على القادمين من الصين وإيران، وقال موريسون للصحفيين في كانبيرا "يقدم هذا لنا أفضل حماية ويتيح لنا إبطاء وتيرة انتقال العدوى".
وكان وزير الصحة الأسترالي جريج هانت، اعلن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 40 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين.
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