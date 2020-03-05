الصحة الاماراتية دعت مواطنيها والمقيمين إلى تجنب السفر

دعت وزارة الصحة الإماراتية، المواطنين والمقيمين، إلى تجنب السفر، نظرا للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في عشرات الدول، منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.
وأوضحت أن من يسافر خارج الإمارات، سيخضع للإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة، والمتمثلة في الفحوصات الطبية في المطار، مشيرة إلى أن ذلك سيشمل الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر. ولفتت إلى انه "في حال التأكد من الإصابة بالفيروس، فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين".
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