دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بلومبرج ينسحب من سباق ترشيحات الحزب الديمقراطي بأمريكا ويؤيد بايدن (رويترز) - انسحب مايكل بلومبرج رئيس بلدية مدينة نيويورك الأمريكية السابق من سباق ترشيحات الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء وذلك بعدما أخفق انفاقه الكبير على الحملة الدعائية في تحقيق نتيجة مقنعة. وقال الملياردير الأمريكي في بيان إنه يؤيد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق للفوز بترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس دونالد ترامب. (إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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