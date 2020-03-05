شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت إجراءات الدولة المصرية في تشجيع الصناعات الوطنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة نجو تشجيع الصناعات الوطنية، مشيرة إلى أن الاستقرار الداخلي لمصر أسفر عن تنشيط الصناعة وجذب المستثمرين وزيادة حجم الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل كبير على تطور الوضع الاقتصادي في ظل نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر خلال الفترة الراهنة.

وقالت النائبة هيام حلاوة، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن تشجيع الصناعة الوطنية التي تشهدها مصر يرجع إلى آلية الدولة في طرق تنشيط الصناعة وإصدار العديد من القرارات والقوانين الداعمة للصناعة والمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم ومنها إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة للمستثمر المتعثر هذا بالإضافة الى التوجه العام لمؤسسات الدولة كل إلى دعم الصناعة المصرية والعمل على تصعيدها على المستوى الدولي.

Advertisements

وفى وقت سابق كشفت وزارة المالية، عن أنه سيتم غدًا الأحد بمقرها بمدينة نصر، افتتاح معرض السلع المعمرة، لتلبية احتياجات العاملين، بأسعار تنافسية وجودة عالية وبالتقسيط؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية.

قالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إن هذا المعرض يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها الوزارة لتلبية احتياجات العاملين بها والمصالح والجهات التابعة لها، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال إتاحة السلع المعمرة بأسعار أقل من السوق بما يتراوح من 10 إلى 50٪، وبالتقسيط حتى 36 شهرًا، دون مقدم بفائدة 8.5٪ سنويًا.

أضافت أن السلع المعروضة من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية، وأبرزها: الأجهزة الكهربائية، ولمبات الليد، والأدوات المنزلية، والمفروشات، والسجاد، والملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن هذا المعرض يستهدف تشجيع المنتج المحلى، ودعم الصناعات الوطنية، فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية.