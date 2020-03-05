حالة الطقس: أجواء ربيعية والحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وخلال ساعات الليل تسقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

بينما في يوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء غير مستقرة يصحبها تساقطا للأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو غائم جزئي وبارد نسبي إلى بارد، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول لاحقا إلى رياح شمالية غربية.

وتوالي الحرارة الارتفاع من جديد في يوم الأحد، وتسود أجواء مستقرة تماما ودافئة إلى شديدة الدفء في مختلف المناطق وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية شرقية في وقت لاحق. ومن المتوقع أن تكسر الحرارة في القدس وكافة المناطق الجبلية حاجز 20 مئوية.

وفي يوم الإثنين، ترتفع الحرارة أكثر فأكثر وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود الثلاثة درجات مئوية. وتسود أجواء غاية في الاعتدال. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.