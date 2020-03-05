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أول حالة وفاة في الوطن العربي بسبب كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 5 مارس 2020

سجل العراق أول حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد على مستوى الدول العربية، أمس (الأربعاء)، ليضاف إلى أكثر من 3200 حالة وفاة حول العالم.

 

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وقالت صحة محافظة السليمانية إن مواطنا مسنا توفي جراء إصابته بالمرض. فيما أعلنت السلطات العراقية في وقت سابق اكتشاف 31 إصابة بالفايروس القاتل حتى الآن لطالب إيراني عاد إلى بلاده لاحقا، و30 مواطنا زاروا جميعا طهران في الآونة الأخيرة.

 

وتأتي حالة الوفاة الوحيدة مع ظهور إصابات في دول عربية عدة، إذ سجلت الكويت 56 إصابة، وقطر 8 حالات، والجزائر 5، ومصر حالتين، بينما سجلت في والمغرب وتونس إصابة واحدة في كل منها.

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