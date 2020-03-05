شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني وفاة بكورونا في بغداد والان مع التفاصيل

الخميس 5 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة العراقية أن العاصمة بغداد سجَّلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في وقت متأخر الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

Advertisements وذكرت الوزارة أن الشخص المتوفى كان يعاني من عدة أمراض مزمنة. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا في بغداد، لمريضة تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة.

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