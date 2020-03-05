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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الخميس

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 5 مارس 2020

ذكر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، أن الطقس في الإمارات، اليوم الخميس، من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلا وفي الساعات الأولى من صباح يوم غد الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مشيراً إلى أن هناك فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. والرياح شمالية غربية – شمالية شرقية، نشطة السرعة تصبح معتدلة السرعة ظهرا.

 

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:02، الثاني عند الساعة 00:33، والجزر الأول عند الساعة 16:38، والثاني عند الساعة 02:01.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوس، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:35، والثاني عند 6:00، والجزر الأول عند الساعة 12:12، والثاني عند الساعة 00:58.

 

 

 

درجات الحرارة

 

 

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

أبو ظبي 27 19 75 40

 

دبي 28 20 80 40

 

الشارقة 28 19 80 40

 

عجمان 26 19 80 35 أ

 

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م القيوين 28 18 75 40

 

رأس الخيمة 28 17 80 40

 

الفجيرة 29 19 65 25

 

العين 28 18 85 30

 

ليوا 29 19 85 30

 

الرويس 26 21 70 45

 

السلع 27 20 75 45

 

دلما 26 20 85 45

 

طنب الكبرى 25 20 80 40

 

 

 

طنب الصغرى 25 20 80 40

 

أبو موسى 25 20 80 40 .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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