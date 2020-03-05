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شكرا لقرائتكم خبر عن الوزاري العربي يجدد رفضه التدخل التركي في ليبيا والان مع التفاصيل
الخميس 5 مارس 2020
ندد وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، بالتدخل التركي في ليبيا، مؤكدين الالتزام بوحدة وسلامة أراضيها.
ودعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مؤكدا دعمه للتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015.
وشدد على ضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.
ورحب المجلس بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي حول ليبيا، وبقرار مجلس الأمن 2510 وباستئناف أعمال مختلف مسارات الحوار السياسي الليبي، داعيا إلى وضع حد للأعمال العسكرية من خلال الاتفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف
وجدد التزام الدول الأعضاء بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة للوضع في ليبيا.
ولفت إلى الدور المحوري والأساسي لدول الجوار الليبي، مرحبا بالبيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر برعاية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في يناير/كانون الثاني الماضي.
كما رحب المجلس بالقرار الصادر عن الدورة 33 لقمة الاتحاد الأفريقي وما تضمنه بشأن عقد مؤتمر مصالحة ليبي – ليبي واعتماد خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لليبيا.
وأكد أن الموارد النفطية الليبية حق لليبيين كافة، مطالبا بضرورة رفع أي نوع من العراقيل والتهديدات على حسن عمل الموانيء والمرافق النفطية الليبية وتأمين سلامتها.
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