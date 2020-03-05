شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلب عدم السفر وتنصح الطلاب بالتزام الحجر المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس "كورونا" المستجد وتفشيه في عدة دول.

وقالت الوزارة إنه في حال تم السفر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.

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ودعما للقطاع الصحي وإجراءاته المتخذة، ساهمت العديد من الجهات الأخرى باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقديم إجازة الربيع وتطبيق التعليم عن بعد حفاظا على صحة الطلبة، كما أوضحت أنه ينبغي على الطلاب والعاملين في المنشآت التعليمية القادمين من السفر خارج الدولة عمل الفحص الطبي اللازم والتزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من المرض، حيث لن يسمح لهم بدخول المنشآت التعليمية قبل ذلك.

كما دربت الوزارة القيادات المدرسية على كيفية التعامل مع فيروس "كورونا"، ووجهت بعمل دورس تثقيفية استهدفت أكثر من ألف شخص في حين عملت على حملة توعوية وقائية تتضمن أسباب الإصابة وسبل الحماية والإرشادات استهدفت نحو 4 آلاف ولي أمر، وأكثر من 1000 تربوي في مختلف مناطق الدولة.

وقامت الوزارة أيضاً بنشر المواد التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع القطاع الصحي في الدولة، وبدأت الوزارة كذلك تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية لتنظيف وتطهير الحافلات حيث تم تعقيم أكثر من 600 مدرسة وأكثر من 3000 حافلة مدرسية ضمن جهود الوزارة في توفير بيئة صحية للطلاب والعاملين في المنشآت التعليمية.