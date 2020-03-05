شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة شتوية تلغي 255 رحلة جوية وبرية في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
ضربت عاصفة شتوية شمال اليابان اليوم الخميس حيث غطت الثلوج مساحة واسعة من المنطقة، وحذرت السلطات من أن عاصفة ثلجية ستضرب المنطقة في وقت لاحق اليوم.
وذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" المحلية أن العاصفة تسببت في إلغاء 130 رحلة جوية على الأقل و125 رحلة قطار في جزيرة هوكايدو بشمال البلاد.
وضربت انهيارات جليدية مناطق بين مدينتي إريمو وهيرو في الجزيرة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات، بحسب الصحيفة.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط ثلوج تصل كثافتها إلى 70 سنتيمترا في هوكايدو بحلول ظهر غد الجمعة، محذرة من حدوث الانهيارات الجليدية وتعطيل النقل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة شتوية تلغي 255 رحلة جوية وبرية في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.