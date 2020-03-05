شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة شتوية تلغي 255 رحلة جوية وبرية في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

ضربت عاصفة شتوية شمال اليابان اليوم الخميس حيث غطت الثلوج مساحة واسعة من المنطقة، وحذرت السلطات من أن عاصفة ثلجية ستضرب المنطقة في وقت لاحق اليوم.

وذكرت صحيفة "هوكايدو شيمبون" المحلية أن العاصفة تسببت في إلغاء 130 رحلة جوية على الأقل و125 رحلة قطار في جزيرة هوكايدو بشمال البلاد.

وضربت انهيارات جليدية مناطق بين مدينتي إريمو وهيرو في الجزيرة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات، بحسب الصحيفة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط ثلوج تصل كثافتها إلى 70 سنتيمترا في هوكايدو بحلول ظهر غد الجمعة، محذرة من حدوث الانهيارات الجليدية وتعطيل النقل.