الصحة في أيرلندا تؤكد رصد 4 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية، أنها أكدت 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في رجلين وامرأتين زاروا إيطاليا في الآونة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى ستة.
وفي فرنسا، أعلن جيروم سالومون مدير جهاز الصحة العامة، إن عدد الحالات في البلاد بلغ 285 بزيادة قدرها 73 حالة عن اليوم السابق، وخلال إفادة صحفية أضاف أن عدد الوفيات بسبب المرض لا يزال أربعة وأن 15 شخصا في العناية المركزة.
وكانت وكالة الصحة العامة في أيرلندا الشمالية، أعلنت يوم الخميس، ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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