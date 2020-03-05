تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلن المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في ​تايلاند​، سووانتشاي واتخاناينغتشارين، خلال ​مؤتمر​ صحفي، أن هناك أربع إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، ليصل بذلك مجموع الحالات المرضية إلى 47 منذ شهر كانون الثاني.

وتشمل الحالات ​الجديدة​ رجلا ​إيطاليا​ يبلغ من العمر 29 عاما وصل إلى تايلاند في 1 آذار، وتم تشخيص إصابته بمرض "كوفيد-19" في ​مستشفى​ بمحافظة تشونبوري في 2 آذار.

أما الحالة الثانية فهي عاملة مكتب تايلاندية تبلغ من العمر 42 عامًا عادت من إيطاليا في 2 آذار، وتم تشخيص إصابتها بالفيروس في 3 آذار في مستشفى تشونبوري. والشخص المصاب الثالث هو طالب صيني يبلغ من العمر 22 عاما، تم كشف أعراض المرض لديه في ​مطار بانكوك​ أثناء سفره من ​إيران​ إلى ​الصين​. أما الحالة الرابعة هي طالب تايلاندي يبلغ من العمر 20 عاما وصل من إيران يوم 27 شباط، وتم تشخيص إصابته بالفيروس في محافظة ناخون سي تاممارات الجنوبية في 2 آذار.