مرجع للجمهورية: هناك ازمة كبرى ومعقّدة توجب اكبر قدر من التوافق

لفت مرجع سياسي لـ "الجمهورية" إلى ان "القرار الذي سيصدر عن ​الدولة اللبنانية​ حول السندات، ينبغي ان يكون قرارًا نابعًا ومظللًا ومعززًا بوفاق وطني شامل حوله من قِبل الموالاة والمعارضة في آن معًا، لأنّ الجميع في مركب واحد، ونجاته نجاة للجميع، وغرقه غرق للجميع. هناك ازمة كبرى ومعقّدة توجب اكبر قدر من التوافق الداخلي على تلمّس مخارجها وحلولها. وعلى هذا الاساس تمدّ ​الحكومة​ يدها الى المعارضة لكي تكون شريكة معها في عملية الإنقاذ".

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